Tatilciler erken dönüyor!

Alınan bilgiye göre, cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkan ve bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü dönüş yolunda da feribot sırası için yaklaşık 3 kilometrelik kuyruğa takıldı.



İstanbul'dan İzmir'e giden ve tatillerini erken bitirip eve dönme kararı alan Erhan Bayraktar, Çanakkale Boğazı'na bir an önce köprü yapılmasını beklediklerini söyledi.

Bayram tatillerini Bursa'da geçiren Gülsüm Adıgüzel ise gidiş yolunda da benzer bir trafikle karşılaştıklarını, dönüşte daha çok beklememek için ikinci gün dönmeye karar verdiklerini anlattı.

CADDEDE ÇİFT SIRA ARAÇ KUYRUĞU

Çanakkale feribot iskelesindeki araç depolama alanından taşan araç kuyruğu Demircioğlu Caddesi'ne çift sıra olarak uzadı, Belediye Kavşağı'na yaklaştı. Feribot kuyruğu nedeniyle Demircioğlu Caddesi'nin iskeleye gidiş yönü şehiriçi trafiğine kapandı. Trafik ekipleri ise, hem şehiriçi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek, hem feribot sırasını düzenlemek için büyük çaba harcadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise, yaşanan yoğunluğu Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 4'er feribot ile tarife olmaksızın sefer yaparak eritmeye çalışıyor. Ayrıca, Lapseki- Gelibolu hattında da 4 feribot saatsiz olarak seferlerine devam ediyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, vatandaşların bayram tatili dönüşünde mağdur olmamaları için feribot seferlerinin yine saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştığını belirtti.

Yetkililer, yoğunluk sona erene kadar seferlerin bu şekilde devam edeceğini kaydetti.

TEM'DE YOĞUNLUK

Bu arada bayram tatilinin ikinci gününde TEM otoyolu Bahçeşehir mevkii Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor