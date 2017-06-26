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Yumurtadan yumurta çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 12:15
Yumurtadan yumurta çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir restoranda kırılan yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı.

Aşçılık yapan Sıtkı Avcul, haşlamak için dolaptan aldığı yumurtayı görünce şaşırdı. Yumurtanın diğerlerinden daha farklı ve büyük olduğunu fark eden Sıtkı Avcul, yumurtayı kırdığında içerisinden bir yumurta çıktığını görünce şaşkınlığı daha da arttı. Avcul, "İş yerinde yumurta haşlamak istedim ve gidip yumurta aldım. Aldığım yumurtanın diğerinden büyük olduğunu gördüm. Yumurtayı ortadan ikiye böldüğümde gözlerime inanamadım. Yumurta içinde yumurta çıktı. Bu ne deve yumurtası, ne kaz yumurtası. Bu tavuk yumurtası. 30 yıllık aşçıyım ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.


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Yumurtadan yumurta çıktı
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