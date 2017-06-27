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'da zincirleme kaza sonrası kavga

Giriş Tarihi: 27.6.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 09:53
Adıyaman'da zincirleme kaza sonrası kavga

'da, biri polis motosikleti, 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, polis tarafından büyümeden sonlandırıldı.

'da meydana gelen zincirleme nın ardından çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu.

Alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında 3 otomobil, kamyon ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada kimse yaralanmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Adıyaman Zincirleme kaza sonrası kavga

Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, sürücülerin yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Adıyaman'da zincirleme kaza sonrası kavga
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