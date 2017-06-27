Eve giren kamyon 10 aydır çıkartılmadı

Malatya'da 10 ay önce Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yaşanan kazada, freni patlayan kum yüklü bir hafriyat kamyonu, Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve çarparak durabilmiş, kazada 6 kişi yaralanmış ve hamile bir kadın da yaşamını yitirmişti. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen kamyon bulunduğu evden çıkartılamazken, kaza sonrası harabeye dönen ve kolonları zarar gören evin etrafında bir önlem alınmaması da vatandaşları tedirgin ediyor.

Kamyonun evden neden çıkartılamadığı merak konusu olurken, çıkarma çalışmaların ne zaman başlatılacağı ise bilinmiyor.