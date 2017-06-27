O köpeğin sahibine 300 TL para cezası

Dün (Pazartesi) öğle saatlerinde, Zeytin alanı mahallesinde, bir köpeğin otomobilin 48 K 5666 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanarak, sürüklendiğini görünce dehşete düştü. Çevredekiler o anları bir yandan cep telefonları ile görüntülerken, bir yandan da otomobili durdurdu. Otomobilin arkasında sürüklenen ve vücudunda yaralar oluşan 'Panter' isimli köpek kurtarıldı. Olay yerine jandarma çağrılırken, durum Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'e bildirildi. Bitkin haldeki köpek veterinere götürülerek gerekli tedavisi yapıldı. Zavallı hayvan, HAYDOS Barınağı'nda koruma altına alındı.



Jandarma köpeğin sahibi M.B.'yi gözaltına aldı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, ifadesine başvurulan M.B.'ye Kabahatlar Kanunu'na göre 300 lira para cezası kesildi. M.B., jandamadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



"PANTER YAŞADIKLARI NEDENİYLE ÇOK ÜRKEK"



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, koruma altına alınan köpeğin yaşadıkları nedeniyle çok ürkek olduğunu belirtip, "Dünkü uğradığı şiddetin ilk olmadığına inanıyorum. Çünkü ayağında başka yanıklar ve yaralar var. Su sesinden bile korkuyor. Düne göre çok daha iyi. Biraz daha kendine güveni geldi. Yanında bizde ani hareketten çekiniyoruz. Çünkü gerçekten çok korkuyor. Gençlerin durumu bize bildirmesinden önce uzun süre asfaltta sürüklendiğini tahmin ediyorum: Çünkü yarası çok derin. Sürtünmeden dolayı, yanıklar var" dedi.



"HAYVANLARA İŞKENCEYE PARA CEZASI DEĞİL HAPİS CEZASI VERİLSİN"



Olay yerine gittiklerinde köpeğin 6 yıldır sahibi olduuğunu söyleyen M.B. ile karşılaştıklarını da aktaran Dağdelen, şunları söyledi:



"Köpeği veterinere götürüp, tedavi ettirmek istediğimizde direndi. Köpeği veterinere götüreceğimizi, tedavisi sonrası tekrar kendisine iade edeceğimizi söylediğimizde kabul etmeyip, 'Ben para vermem' dedi. Zeytin alanı Mahallesi muhtarı ile köpeğin sahibinin oğlu da geldi ama da kendisini ikna edemediler. Jandarmalar geldi. Onların aracılığıyla savcıya ulaşıldı. Savcının talimatıyla köpek bize teslim edildi. Köpeğin sahibi M.B, hakkında savclığa suç duyurusunda bulunduk. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacaktır. Ancak bu olay, buz dağının sadece görünen yüzü. Bu ve bunun gibi nicesi yaşanıyor. Bugün bunu bir köpeğe yapan yarın insanlara da yapar. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na bir kez daha sesleniyorum. Artık yasa çıksın ve hayvanlara işkence yapanlara para cezası değil hapis cezası verilsin. Basit bir ceza ile kurtulmasın."