Sıcaktan bunalan hayvanlar böyle serinledi

Türkiye'nin en önemli hayvanat bahçelerinden biri olan Bursa Zoopark'ta yaz heyecanı yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan yüzlerce hayvan, ilginç metotlarla serinletiliyor. Sıcak iklim hayvanı olmasına rağmen develerin hortumla tutulan suyla serinlemeye çalışması sıcakların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Bakıcılarının tuttuğu hortum altından bir an olsun ayrılmak istemeyen develer, kendilerini görüntülemek isteyenlerin yanına gelmesi ise dikkat çekti.

Geyiklerin ise kendilerine ikram edilen ekmekleri havuz içinde serinleyerek tüketmeleri dikkatlerden kaçmadı. İnsanlar kadar hayvanların da sıcaktan etkilendiğini ifade eden hayvanat bahçesi yetkilileri, bu uygulamayı aşırı sıcakların en üst düzeye ulaştığı saatlerde gün aşırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa'da 1998 yılında 206 bin metrekare alan üzerine kurulan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bin 150'nin üzerinde hayvan bulunurken, yaklaşık olarak 110 tür bulunduğu ifade edildi.