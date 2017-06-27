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'de dikkat çeken görüntü! Zabıta girişleri durdurdu...

Giriş Tarihi: 27.6.2017 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 11:06
Şile'de dikkat çeken görüntü! Zabıta girişleri durdurdu...

sahillerinde insan seli. Plajlar doldu taştı. Zabıtalar girişleri durdurdu. Plajlara akan onbinler resmen akın etti.

tatilini İstanbul'da geçirenlerin önde gelen terihlerinden biri, aslında ilki sahilleri oluyordu, bu bayram da öyle oldu. Onbinler Şile sahillerine aktı, plajları doldurdu. İlçeye giriş çıkışlarda trafik de durma noktasına geldi.

Yoğunluk öylesine arttı ki plaj girişinde görevlendirilen zabıtaların, tatilcileri plajların dolduğu konusunda uyardığı ve geri çevirdikleri görüldü.

Geçtiğimiz yıllara göre gözlerden kaçmayan, en dikkat çekici fark ise plajları dolduranların arasında yabancıların çokluğu oldu.

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Şile'de dikkat çeken görüntü! Zabıta girişleri durdurdu...
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