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Antalya'da, 5 kişi kız çocuğunu tacizden gözaltına alındı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 14:09
Antalya'da, 5 kişi kız çocuğunu tacizden gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde plajda küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Alanya'ya bağlı İncekum bölgesinde öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde mülteci 5 erkek iddiaya göre yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz etti. Plajdaki vatandaşların şikayeti üzerine otel güvenliği tacizcilere müdahale etti. 4 tacizci olay yerinden kaçarken, güvenlik görevlileri birini yakaladı.

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncekum Jandarma Karakolu ekipleri kaçan 4 tacizciyi de kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İncekum Jandarma Karakolu'na götürülürken, kızın ailesinin şikayetçi olduğu belirtildi.

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Antalya'da, 5 kişi kız çocuğunu tacizden gözaltına alındı
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