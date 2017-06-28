Antalya'da, 5 kişi kız çocuğunu tacizden gözaltına alındı

Alanya'ya bağlı İncekum bölgesinde öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde mülteci 5 erkek iddiaya göre yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz etti. Plajdaki vatandaşların şikayeti üzerine otel güvenliği tacizcilere müdahale etti. 4 tacizci olay yerinden kaçarken, güvenlik görevlileri birini yakaladı.

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncekum Jandarma Karakolu ekipleri kaçan 4 tacizciyi de kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İncekum Jandarma Karakolu'na götürülürken, kızın ailesinin şikayetçi olduğu belirtildi.