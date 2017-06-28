“Allah’ın bizden isteği sevmek”

atv ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve bakıcılığını üstlendiği sokak köpeklerinin hikayesini anlatmasıyla herkesi gözyaşlarına boğan Gökçer Korkmaz, SABAH'a konuştu.Çocukluğunun küçük bahçeli bir evde doğayı, çiçekleri, insanları ve hayvanları severek geçtiğini söyleyen Gökçer Korkmaz, "İlkokuldan itibaren tür ayrımı yapmadan herhangi bir şeyi sevmenin ve empati kurmanın dünyadaki en güzel his olduğunu fark ettim. Sevmek dünyanın en güzel şeyi. Üniversitede de böyleydim ve çocukluktaki hislerimin izinden gittim. Sonrasında yıllarca pek çok işte çalışsam da asıl istediğim şeyin çocuklarla, muhtaç insanlarla, hayvanlarla ve doğayla birlikte yasamak olduğunun farkına vardım. Yaşama yaşam katarak var olup, o şekilde yaşamak, emek sarf ederek ve bunu çocuklara öğreterek yaşamak istiyordum" dedi.En büyük hedefinin Kırklareli'ndeki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını en iyi seviyeye çıkarmak olduğunu anlatan genç aktivist, "Şehirde 7'den 77'ye tüm kalplere, yaşamı bizimle paylaşan, tarih boyunca bizim arkadaşımız, bazen de en yakın dostumuz olan hayvanlara karşı empatinin geliştirilmesini sağlamak istiyorum. Beni en çok mutlu eden şey, kalbini yaşama, her canlıya açmak isteyen ama bir kıvılcım bekleyen milyonlarca kalbe güzel bir şey hissettirebilme umudu oldu. Tüm sokak hayvanlarına, doğaya ve tüm muhtaç insanlara karşı aynı sevgiyi hissetmenin, Yüce Allah'ın bizden beklediği en temel şey olduğunu anlamaktı. Bir kişi bile bunu hissettiyse ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.Çocuklara iyi insan olunması gerektiğini özümsetmek için, hayvan ve doğa sevgisinin öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Lisede çocuk gelişimi bölümünde okumayı çok istemiştim. Çocukları çok seviyorum. Gelecekte tıpkı Barış Manço'nun yaptığı gibi, tüm canlılara kalbini açmayı öğretebileceğim bir çocuk programı yapmayı arzu ediyorum. Böylece milyonlarca çocuğa iyilik ile ilgili değerleri öğretebilir, çocuğun kalbinde evrensel bir sevginin tohumunu daha kolay atabiliriz" şeklinde konuştu.Hayvanseverlere öncelikli olarak barınak ve sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeleri konusunda çağrı yapan Korkmaz, "Onları koşullar ne olursa olsun tıpkı çocuklarını sokağa terk etmeyecekleri gibi asla terk etmemelerini istiyorum. Bir kap su ve yemekle birlikte en büyük ihtiyaçları olan sevgiyi onlardan esirgemeyin"diye konuştu.