Başında sigara içip ölmesini beklemişler

Adana'nın Sarıçam ilçesinde geçen 29 Nisan'da meydana gelen olayda, 4 ay önce akrabası İsa Arıç (17) ile dini nikahla evlendirilen Zekiye Kırtay (18), sabaha karşı sevgilisi İbrahim Demir'i eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arıç, eşi ile sevgilisini yakaladı. İbrahim Demir yanında taşıdığı bıçakla Arıç'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. İlk ifadesinde eşini yaralı halde bulduğunu söyleyen Zekiye Kırtay cinayeti, sevgilisi İbrahim Demir'in işlediğini itiraf etti. İki sevgili tutuklandı. Oğullarını kaybeden Musa ve İclal Arıç çiftinin gözyaşı dinmiyor. Olay gecesini anlatan baba, "Gelinim sürekli ağlıyor, kendini yerden yere atıyordu. Meğerse bunlar hep oyunmuş. İyi rol yapmış. Birlikte başında sigara içerek ölmesini beklemişler. Aynı odada fotoğraf bile çektirmişler" dedi. Anne İclal Arıç ise "Onun cani olduğunu bilseydim, ellerimle öldürürdüm" diye gözyaşı döktü.