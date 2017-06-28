Bayram tatiline gidenler geri dönüyor

Ramazan Bayramı'nda Marmaris'e tatil için gelenler, bugün akşam saatlerinde dönüş için yola çıkmaya başladı. Otellerden araçlarıyla ayrılan tatilciler, Datça Yolu'nda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Emniyet verilerine göre, akşam saat 19.00'dan itibaren otellerden çıkışların olduğu ve yaklaşık 250 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği yöneticileri, "Yoğun bir bayram tatili yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı bu yıl erken eve dönüşe başladı. Bugün öğleyin saat 13.00'e kadar çıkışlar olacak, bir kısmı ise hafta sonu dönecek. Bayram sonrası da iç pazarda ciddi talepler mevcut" dedi.

BAYRAM TATİLCİLERİ DÖNÜŞE GEÇTİ

Ramazan Bayramı tatilinin son günü TEM'in İzmit kesiminde yoğunluk görülürken, ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi TEM'in Ankara yönündeki yoğunluk bayram tatilinin son günü tersine döndü. Bugün tatilcilerin dönüşe geçmesi ile birlikte TEM'in İstanbul yönünde yoğunluk oldu. Gültepe Rampaları Mevkii'nde yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yoğunluğun bütün gün boyunca devam etmesi bekleniyor. TEM'in Kocaeli yönünde ulaşımda sorun oluşmadı. TEM'inyanı sıra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de yoğunluk görülüyor.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ KUYRUĞU

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde Ramazan Bayramı'nı için tatil gidenlerin İstanbul'a dönüşleri trafik yoğunluğunu arttırdı.

Ramazan Bayramı tatili geçirmek için gidenlerin dönüş çilesi başladı. Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nden İstanbul'a doğru giden araçlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının olduğu Malkara-Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, her bayramda yollarda kuyruklar oluştuğunu ifade eden tatilciler, önlem alınmasını istedi.

BAYRAM TATİLCİLERİ DÖNÜŞE GEÇTİ

Ramazan Bayramı tatilinin son günü TEM'in İzmit kesiminde yoğunluk görülürken, ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi TEM'in Ankara yönündeki yoğunluk bayram tatilinin son günü tersine döndü. Bugün tatilcilerin dönüşe geçmesi ile birlikte TEM'in İstanbul yönünde yoğunluk oldu. Gültepe Rampaları Mevkii'nde yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. Yoğunluğun bütün gün boyunca devam etmesi bekleniyor. TEM'in Kocaeli yönünde ulaşımda sorun oluşmadı. TEM'inyanı sıra D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de yoğunluk görülüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul istikametine doğru yoğunluk nedeniyle otoyoldan çıkan sürücüler D-100 Karayolu'nu kullanınca İzmit kent geçişinde de trafik akışı yavaşladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametindeki yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Ramazan Bayramı'nın son günü İstanbul'a dönüşe geçenler trafik yoğunluğunu arttırdı.

Ramazan Bayramı tatili geçirmek için gidenlerin dönüş çilesi başladı. Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nden İstanbul'a doğru giden araçlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının olduğu Malkara- Tekirdağ- İstanbul karayolunda trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, her bayramda yollarda kuyruklar oluştuğunu ifade eden tatilciler, önlem alınmasını istedi.

YOLLAR VE PLAJLAR DOLDU

Tekirdağ il merkezinde Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, plajlar dolup taştı.

Sahilleri dolduran binler kişi, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Altınova, Barbaros ve Kumbağ'da yoğunluk ilk günkü kadar devam ediyor. Vatandaşlar ve turistler, serinlemek için Marmara'nın serin sularına kendilerini bıraktılar.İl dışından buraya gelen bazı vatandaşlar ise geri dönmek için erken araçları ile yollara düştüler. Tekirdağ İstanbul yolu Atatürk Bulvarı ve Fatih Sultan Bulvarları'nda araç yoğunluna neden oldular.Trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahlarda önlem aldılar.

BURSA'DA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinden sonra tatilini Balıkesir ve Ege sahillerinde yapan tatilcilerin geri dönüşünde uzun kuyruklar oluştu. Karacabey ilçesinde başlayan araç yoğunluğu 20 kilometreye kadar ulaştı.

İstanbul'da yaşayan ve ramazan bayramı nedeniyle oluşan tatili Balıkesir ve Ege'de geçiren tatilcilerin dönüşünde bazı mevkilerde uzun araç kuyruğu oluşmaya başladı. Karacabey girişinin yanı sıra Karacabey'in Karakoca Köyü ile Merkez Nilüfer İlçesi Karacaoba Köyü arasındaki 20 kilometrelik mesafede yoğunluk gözleniyor. Trafik polisleri ile jandarma ekipleri trafiğin akmaması için önlemler alırken yaşanan maddi hasarlı kazalara hemen müdahale ediyorlar.

Yetkililer, yoğunluğun gece boyunca devam etmesini beklediklerini söylediler

TATİL BİTTİ, YOLCULUK BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesi nedeniyle trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan Bayram tatilini değerlendirmek için Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gelen tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatilin son gününde Bodrum'daki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şehir içi trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Öğle saatlerinde dönüş yoğunluğunun daha da artması ile cadde üzerindeki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman trafik ışıkları kapatılarak trafiğin açılması sağlandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

BODRUM'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ KUYRUĞU

Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, tatilden dönenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayram tatilini değerlendirmek için Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gelen tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatilin son gününde Bodrum'daki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şehir içi trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Öğle saatlerinde dönüş yoğunluğunun daha da artması ile cadde üzerindeki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman trafik ışıkları kapatılarak trafiğin açılması sağlandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

BURSA'DA, TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinden sonra tatilini Balıkesir ve Ege sahillerinde yapan tatilcilerin geri dönüşünde Bursa'da uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da yaşayan ve Ramazan bayramı nedeniyle oluşan tatili Ege Bölgesi'nde geçiren tatilcilerin dönüşünde bazı mevkilerde uzun araç kuyruğu oluşmaya başladı. Karacabey girişinin yanı sıra Karacabey'in Karakoca Köyü ile merkez Nilüfer İlçesi Karacaoba Köyü arasındaki 20 kilometrelik mesafede yoğunluk gözleniyor. Trafik polisleri ile jandarma ekipleri trafik akışı için önlemler alırken, yaşanan maddi hasarlı kazalara hemen müdahale ediyorlar.

Balıkesir istakametine giden araçların az olduğunu söyleyen yetkililer, yoğunluğun gece boyunca devam etmesini beklediklerini söylediler

YALOVA'DA TATİLCİLERDEN TERSİNE GÖÇ

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar hem Yalova-İzmit Karayolu'nda hem de deniz taşımacılığı yapılan iskelelerde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, D-130 Yalova-İzmit Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu ancak bu yıl Yalova'da eski trafik manzaraları oluşmadı. Yalova'da hem Osmangazi Köprüsü'nün tatilciler tarafından aktif olarak kullanılması hem İDO'nun Topçular-Eskihisar Hattı'na feribot takviyeleri yapması hem de Yalova'daki Tonami Kavşağı'nın kullanıma açılması trafiğin yoğun olmasına rağmen akıcı olmasını sağladı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Osmangazi Köprüsü'nün Yalova ayağındaki Altınova gişelerinde de yer yer araç kuyrukları oluştu.

HER 10 KİLOMETREDE 1 EKİP

Karayolundaki yoğunluktan haberdar olan 77 plakalı araçlar geçişlerini Gaziosmanpaşa ve İsmetpaşa Mahallesi güzergâhından yaptı. Bayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda ise Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de önlemlerini alarak her 10 kilometrede bir ekip bulundurdu. Alınan önlemler sayesinde bayram öncesi ve bayram süresi boyunca Yalova'daki şehirlerarası karayollarında herhangi bir trafik kazasının olmadığı öğrenildi.

ESKİHİSAR-TOPÇULAR'DA TERSİNE GÖÇ

Diğer yandan İDO'ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yoğunluk yaşandı. Topçular İskelesi'nde Ramazan Bayramı tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı. 4 günlük bayram tatilinin son gününde Topçular İskelesi'nin istif alanı zaman zaman araçlarla doldu. İDO yetkililerinden edinilen bilgiye göre; sefer yapan 14 feribot sayısının 18'e çıkartıldığı bildirildi.