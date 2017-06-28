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nin üstünden çıkan yı 8 zabıta sayabildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 15:47
Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta sayabildi

’de zabıta ekiplerinin bayram günü yakaladıkları nin üzerinden 71 bin TL çıktı. 8 zabıta gün boyu 71 bin TL’yi saymak için uğraştı. Paralara el konulurken, dilenci A.D.’ye ise 109 TL ceza kesildi.

Şehir dışından 'e gelerek dilenen A.D. isimli şahıs, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda çıkan zabıta binasına götürüldü.

71 BİN TL PARA...

Bir oda içine kurulan uzun masaya serilen paraları saymak için 8 personel çağrıldı. 8 zabıta paraları saydı. Şüphelinin üzerinden 71 bin TL para çıktı.

Bozuk paraların çoğunu 100 TL'lik hale getiren dilenci A.D.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 TL ceza kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 71 bin liraya ise el konuldu. Paraların kamuya aktarılacağı öğrenildi.

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Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta sayabildi
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