En küçük portre

Bugüne kadar sinek kanadı, pirinç, mercimek, fasulye tanesi, kivi, kabak çekirdeği gibi birbirinden ilginç 350'ye yakın mikro objeye işlediği resimlerle dikkatleri üzerine çeken mikro art sanatçısı Hasan Kale, hayranlık uyandıran çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tavus kuşu tüyü, iğne, kibrit gibi nesneler üzerine İstanbul'u resmeden, böceğin bir kanadına Galata Kulesi'ni, diğer kanadına Süleymaniye Camisi'ni sığdıran dünyaca ünlü minyatür sanatçısı Kale, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre çalışmasını yaptı.Erdoğan'ın portresini bal kabağı çekirdeğine çizerek sosyal medyadaki hesabından takipçileriyle paylaşan Kale, binlerce beğeni aldı. Tarihi kişilikleri ve tarihi yapıları birbirinden farklı objeye çizerek dünyada da adından bahsettiren Kale, Türk bayrağını da şeker tanesine resmetmeyi başardı. Kale geçtiğimiz ay New York'taki sanat fuarına katılan tek Türk sanatçı olarak, eserlerini sergiledi. Eserlerin büyüteç ve mikroskop kullanmadan resmeden, New York'tan Dubai'ye İsviçre'den İsrail'e dünyanın her yerinden davetler alarak sanat fuarlarına katılan Kale'nin en büyük arzusu Hasan Kale Micro Art Müzesi açmak.Hasan Kale, 1959'da Bursa'da doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren resimle ilgilenen sanatçı; kariyerine İstanbul'da minyatür çizerek başladı. Ardından birçok sanat projesine dahil oldu, başka tasarım alanlarıyla ilgilendi. Resim çalışmalarına ara vermeden mücevher tasarımı yapmaya başladı. Alanında çok ünlü birçok mücevher firmasına özel koleksiyonlar hazırladı. (Sur-u Sultani, Siyah Beyaz, Esinlenmeler) minyatür alanındaki pratikleri resimleriyle birleştiren Kale; minyatür sanatını çağdaş bir gözle yorumlamaya çalışıyor. Günlük hayatta karşılaştığımız, önemsemediğimiz objelere; çivi, vida, ipek kozası, pirinç, arı kanadı, toplu iğne başı gibi 300'den fazla obje üzerine resim yapabilen dünyadaki tek sanatçı. 20 yılı aşkın bir süredir mikro minyatür sanatını icra eden Kale, uluslararası bir üne sahip. Sanatçı, yaptığı inanılmaz çalışmalarla yurt dışında bir çok gazete, dergi, haber ve belgeselde yer aldı.