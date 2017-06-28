Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapılan nikahta ne olduysa imzalar atıldıktan sonra oldu. Sevdiği insanla hayatını birleştiren damat, heyecandan gelini öpmeyi unuttu. Nikah şahidi olan arkadaşı ile öpüşen damadın bu gülümseten görüntüleri ise nikah sonrasında fark edildi. Özellikle sosyal medyada bir çok kişi tarafından beğenilen ve yorumlanan videodaki neşe dolu anlar, çifte de güzel bir anı olarak kaldı. Arkadaşları tarafından olayın baş kahramanları ile röportaj da yapılırken, damat İlker Güçlü, "Gerçekten çok değişik bir durum oldu. Biz de videoda izleyince gördük. Daha önce o heyecan ve mutluluktan fark etmemiştik. Nikah şahidi olan arkadaşım Abdullah çocukluk arkadaşım zaten. Yani onunla dalga geçerken, alay konusu ben oldum. Ama eğlendik, güzel bir anı oldu" dedi.

Heyecanlanan damat, gelin yerine nikah şahidini öptü





GELİN: HİÇ FARK ETMEDİM...



Videoyu izledikten sonra eğlendiklerini söyleyen gelin Nuriye Güçlü ise "Çok eğlendik. O an beni öpmediğini ya da öpmesi gerektiğini hiç fark etmedim. O an bana ve İlker'e belediye tarafından hediyeler verilmişti. O esnada nedense ben de o hediyeler ile meşgulüm. Sonradan İlker'in beni öpmediğini fark ettim. Sorun da etmedim, güldük geçtik" diye konuştu.