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Kamyonet kasasında tartıştığı , parmakla 2 gözünü oydu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 17:28
Kamyonet kasasında tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu

 merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'ndeki evine gitmek için kamyonetin kasasına binen 70 yaşındaki Ahmet Barut'un, aynı kamyonet kasasında bulunan 22 yaşındaki M.K., tarafından, tartışma sonucu parmakla 2 gözünün oyulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan Barut'un iki gözünü de kaybettiği belirtildi. Jandarmanın yakaladığı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'nde oturan 9 çocuk babası Ahmet Barut, 22 Haziran'da köydeki evine gitmek için yolda durdurduğu bir tanıdığına ait komyonetin kasasına bindi.

Aynı kasada seyahat eden ve olduğu belirtilen M.K. ile bilinmeyen bir nedenle bir süre tartışan Ahmet Barut'un bağrışması üzerine sürücü kamyoneti durdurarak, kavgaya müdahale edip jandarmaya haber verdi.

İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

2 gözünden kanlar akan Barut Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün tedavi edilen Ahmet Barut, Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken iki gözünü de kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.K.'nın jandarmadaki sorgusunda, "Kamyonete bindikten sonrasını hatırlamıyorum" diye ifade verdiği belirtildi.

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Kamyonet kasasında tartıştığı uyuşturucu bağımlısı, parmakla 2 gözünü oydu
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