Apartmanda yılan paniği

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Sokağı'nda bulunan bir apartmana giren yaklaşık 75 santimlik yılan, apartman boşluğundaki bisikletin üzerine çıktı. Bisiklet üzerinde duran yılan, dairesinden dışarı çıkan apartman sakini tarafından fark edildi. Yılan ile karşı karşıya gelince korkan apartman sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, koruyucu eldiven giyerek yılanı yakaladı. Fileye konularak koruma altına alınan yılan, barınak ekipleri tarafından tabiata salındı.

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