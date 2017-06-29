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Başkentte zincirleme trafik sı: 3 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 29.6.2017 06:49 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 06:50
Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik sında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu'nda Karapürçek mevkisinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DT 3444, 06 FEK 86 ile 34 BPA 03 plakalı otomobiller Çubuk 1 Barajı viyadüğü yakınında çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan 3 otomobil yuvarlanarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlardan Yüksel G, Yüksel B. ve isminin Davut olduğu öğrenilen 3 kişinin cesetlerini çıkardı.

da yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinin tek şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.

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Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
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