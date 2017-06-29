Bavuldaki kaçak spirallere 10 yıl hapis cezası istendi

İran'dan 28 Nisan günü uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen İran uyruklu Morteza Vatani(37), "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hattı geçip Gümrük Kontrol Noktası'nı da geçtikten sonra Gümrük Muhafaza memurları tarafından durduruldu. Valizleri x-ray cihazına sokuldu. Şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine Morteza Vatani ile valizleri muayene peronlarına alındı. Yapılan kontrolde, valizlerde toplam 420 adet spiral cinsi eşya tespit edildi. Vatani gözaltına alınırken kaçak spirallere de el konuldu.



"BEYANI BİLMİYORDUM"

Morteza Vatani polise verdiği ifadesinde, "İnşaat işi yapıyorum. Türkiye'ye bu altıncı gelişim. Turist olarak geldim. Bahsi geçen eşyalar bana ait değil. Arkadaşlarım Türkiye'ye getirmem için bana verdi. Bunlar için hiçbir ücret ödemedim. Bu eşyaları beni karşılayacak olan arkadaşlarım alacaktı. Gümrük'e beyan edileceğini bilmiyordum. Suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.



TOPLAM DEĞERİ 42 BİN 126 TL

BUGÜN NELER OLDU

Morteza Vatani, polis ifadesi sonrası savcı talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eşyaların gümrüklenmiş değeri ise 42 bin 126 TL olarak hesaplandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonunda Morteza Vatani hakkında "Kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1.5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.