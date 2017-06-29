Hasta nakil ambulansında patlama

Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal İlkokulu yanında park halinde olan Halk Sağlılığı Müdürlüğüne ait hasta nakil ambulansında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekibinin yaptığı incelemede ambulansın alt tarafında bulunan körük sisteminin patladığı tespit edildi.

Patlama olduğu sırada klima tamir ettiğini ifade eden Zeki Kas, bir anda çıkan ses nedeniyle korku yaşadıklarını ifade ederek, "İnanılmaz büyük bir ses çıktı. Tekerlek patlamasından daha büyük bir sesti. O sırada ben klima tamir ediyordum. Klima patladı sandım. Sonra baktık ambulansın altından toz duman çıkıyor, polise haber verdik" diye konuştu.