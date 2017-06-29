İş akdi feshedilen 21 İSPARK çalışanı hakkında suç duyurusu

Haberin yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan İSPARK yetkilileri, "Online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilen ve 819 bin lirayı suistimal eden 21 çalışanın iş akitleri feshedildi. Üstelik bu olay bugün değil iki ay önce gerçekleşti. Söz konusu personelle ilgili iş akitlerinin feshedilmesinin yanı sıra haklarında suç duyurusunda da bulunuldu" denildi.

İSPARK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

İSPARK'tan yapılan yazılı açıklama şöyle: "İSPARK İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunmaktadır. Toplamda 1700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır. Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir. Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL'dir. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir" denildi.