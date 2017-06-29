Otomobil motosikletlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BN 4198 plakalı otomobil, Bölge Trafik Kavşağı yakınında önce Veysel Turan (25) idaresindeki 01 VT 914 plakalı motosiklete, daha sonra Ömer Faruk Öztürk'ün kullandığı 01 V 1477 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücülerinden Veysel Turan ve arkasında bulunan Halil Kale (33) ile diğer motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Öztürk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turan ve Kale müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.