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Otomobil motosikletlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 06:44 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 06:45
Otomobil motosikletlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil ile iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik sında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BN 4198 plakalı otomobil, Bölge Trafik Kavşağı yakınında önce Veysel Turan (25) idaresindeki 01 VT 914 plakalı motosiklete, daha sonra Ömer Faruk Öztürk'ün kullandığı 01 V 1477 plakalı motosiklete çarptı.

da, motosiklet sürücülerinden Veysel Turan ve arkasında bulunan Halil Kale (33) ile diğer motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Öztürk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turan ve Kale müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Otomobil motosikletlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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