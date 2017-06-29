Vatandaş gözüyle 15 Temmuz gecesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin görünmeyen, bilinmeyen yüzü vatandaşların gözünden bir kez daha ortaya konacak. Aile Bakanlığı Türkiye'nin her yanından 15 Temmuz gecesine tanıklık eden vatandaşların çektiği fotoğrafları arşivlemeye başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini geri püskürten halk şimdi de tarihi çektikleri fotoğraflarla yazacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı darbe girişimini gecesine tanıklık eden, Türkiye'nin dört bir yanında direnen vatandaşların o geceyi anlatan fotoğraflarını topluyor. Vatandaşlar, ellerindeki fotoğrafları Aile Bakanlığı'na ulaştırarak, böylece 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin bıraktığı izleri ve milli iradeye tanıklık edenlerin hatıralarını gelecek nesillere aktaracak.



SON BAŞVURU 3 TEMMUZ

"Tarihe tanıklık ettiysen sen de katıl!" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 3 Temmuz tarihine kadar bakanlığa gönderilen fotoğraflar arasından da bakanlık tarafından seçilecek fotoğraflara 15 Temmuz günü düzenlenecek törende ödül verilecek. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı'nın liderliğinde oluşturulan seçici kurul birinci, ikinci, üçüncü ve üç adet mansiyon olmak üzere toplamda 6 farklı ödül verecek. Ödül kazanan fotoğraflar ise bakanlığın 81 ilindeki il müdürlüklerinde sergilenecek.