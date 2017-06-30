Atatürk Havalimanı'nda “ördek” anonsu

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk Havalimanı'nda ördekler uçakların yakınından geçince pilotlar Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bilgi verdi. İnişte bir anda önlerinde beliren ördeklerle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşayan pilotlar hemen Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bilgi verdi.Piste teker koymak üzere olan bir pilot 30 metre yükseklikte bir anda önüne çıkan ördekleri gördü. Ördeklere çarpmayan pilot uçuş emniyetini ördeklerin tehlikeye düşürmemesi için hemen Atatürk Havalimanı Kule'ye bilgi verdi.Pilot, kontrolöre, "Son yaklaşmada çok kuş var bilgi verirseniz gelen trafiklere. 100 feet (30 metre) civarında 5 tane ördek geçti önümüzden yaşıyorlar hala ama" anonsunda bulundu. Ekipler uçuş emniyetini ördek sürülerinin tehlikeye düşürmemesi için bilgilendirme üzerine hemen harekete geçti. Ördek sürülerinin görüldüğü yere kuşlarla mücadele araçları gönderilirken inişteki diğer uçakların pilotlarına da ördeklerin tehlike oluşturmaması için hemen bilgi verildi. Uçuş trafiğinde her hangi bir olumsuz durum yaşanmadı.