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Beykoz'da hafriyat kamyonu terörü!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.6.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 11:42
Beykoz'da hafriyat kamyonu terörü!
Beykoz'da hafriyat yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedip araçların arasına daldı. Yaralılar olduğu öğrenildi.
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Beykoz'da hafriyat kamyonu terörü!
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