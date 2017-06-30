Bursa'da iki otomobil kundaklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çiğli Sokağı'nda park halinde bulunan Hikmet Yılmaz'a ait 16 RG 324 ve Kemal Tekin'in 10 H 6549 plakalı otomobilleri kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri otomobillerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Çevredeki vatandaşlar araçları kundaklayan üç kişinin kaçtığını gördüklerini ancak peşlerinden koşmalarına rağmen yakalayamadıklarını söyledi. Bunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.