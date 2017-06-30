Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da korkunç kaza!

Giriş Tarihi: 30.6.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 10:18
Bursa'da korkunç kaza!

'da aşırı hız nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde kolu kopan sürücü İsmail Cem Ekşi öldü, yanında bulunan arkadaşı Kübra K. yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Sanayi Caddesi Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi.

Mudanya'dan yönüne giden 35 HM 185 plakalı otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İsmail Cem Ekşi, aşırı hız yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi.

KOLU KOPAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI...

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada kolu kopan İsmail Cem Ekşi, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine, arkadaşı Kübra K.'yı da özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekşi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunanÿKübra K.'nın tedavisi sürüyor.

Görgü tanıkları kazanın iki otomobilin yarıştığı sırada meydana geldiğini, diğer otomobilin kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da korkunç kaza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz