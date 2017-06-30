Bursa'da otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesi istikametinden kent merkezine doğru gelen İsmail Cem Ekşi (29) idaresindeki 35 HM 185 plakalı otomobil, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, kolu kopan ve aşırı kan kaybeden sürücü Ekşi ile araçta bulunan arkadaşı Kübra Karademir (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Ekşi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Karademir'in ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.