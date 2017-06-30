Dikkat! Son 30 yılın rekor sıcağı kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgası, bugünden itibaren Türkiye'yi yakıp kavuracak. İstanbul'da termometreler 40 dereceyi görecek ve son 30 yılın rekoru kırılacak. Hava sıcaklığı ortalaması, Şanlıurfa ve Aydın'da 45, Manisa'da 44, Diyarbakır'da 43, Antalya
, Balıkesir ve Edirne'de 42, İzmir ve Adana'da 41, Ankara, Bursa ve Malatya'da 40, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32 derece olacak. Sıcak hava dalgası, hafta başı etkisini yitirecek. Sıcaklıklar, batıda pazartesi günü, doğuda ise salı ve çarşamba günü mevsim normellerine dönecek. Uzmanlara göre; kuvvetli sıcak nedeniyle yangın riski yüksek. Başta Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de olmak üzere ormanlık alana sahip tüm illerde yangın ihtimaline karşı dikkat etmek gerekiyor. Sokak hayvanlarının ve kuşların su ihtiyaçları gözetilmeli. Serinlemek için suya girenler, boğulma riskine karşı dikkatli olmalı. İstanbul Valiliği'nce dün yapılan açıklamada "Yasaklı bölgelerde ve hava şartları uygun değilse denize girmeyin. Meteorolojik uyarıları dikkate alın" dendi. Büyükşehir Belediyesi de boğulma tehlikesine karşı kumsallarda cankurtaran görevlendirdi.
Vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle gölge buldukları yerlere ve denizlere akın etti.
UZMANLAR UYARIYOR
Prof. Dr. Murat İmer: Aşırı sıcak en çok yüksek tansiyon hastalarını etkiler. Beyin kanaması riskini artırır. Güneşin direkt etkilerinden korunmak için şapka ya da bandana ile dolaşılmalı. 10.00 ile 14.00 arasında güneş altında kalmamalı. Aç ve susuz kalmayın. Daha sık tansiyon kontrolü yapın.
Yrd. Doç. Dr. Canan Abdullah Göl: Sıcaklarda güneş çarpması, yanık, isilik gibi sorunlar, çocuklarda sıkça görülür. Güneş ışınları 15'ten sonra da, gölgede bile çocuklara, hassas ciltli bebeklere yansıyarak onları olumsuz etkileyebilir.
Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç: Günlük 1.5-2 litre su tüketmek şart. Yağda kızartma yemek tüketilmemeli. Tuza dikkat edilmeli, ödem artırır.
Diyetisyen Esra Murtezaoğlu: Bol bol sıvı alın. Mineral kaybı olacak, limonlu soda için. Meyve suyu yerine komposto tüketin. / Rıdvan ENÜŞTEKİN