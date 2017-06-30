‘Sevinçten sabaha kadar ağladım’

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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 19 yaşında altın madalya kazanma başarısını gösteren Zeliha Ağrıs, bu başarısının ardından annesiyle telefonda sabaha kadar mutluluk gözyaşı döktüğünü söyledi. Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün zirvesine çıkan Zeliha Ağrıs duygularını, "Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi yeni idrak etmeye başladım. Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Gece otele döndüğümde de annemle sabaha kadar telefonda karşılıklı ağladık" diyerek anlattı.Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku öğrencisi olan Zeliha Ağrıs, şampiyon olur olmaz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından telefonla tebrik edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını öğrenince çok heyecanlandığını belirten Zeliha şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı arıyor dediklerinde inanın heyecandan ne konuşacağımı bilemedim. Bana her zaman yanımda olacaklarını söyledi ve kutladı. Ben de ülkem için her zaman en iyisini yapacağıma dair kendilerine söz verdim."Şampiyonalar ve kamplar nedeniyle ailesinden uzak kaldığını belirten Zeliha, en çok da annesinin karnıbahar yemeğini özlediğini söyledi. Zeliha Ağrıs, "2018'de Avrupa ve 2019'da Dünya şampiyonaları var. Bu başarımı oralarda devam ettirmek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.Zeliha Ağrıs'ın babası Hüseyin Ağrıs, kızının daha önce iki kez yenildiği rakibini dünya şampiyonası finalinde yenerek hem rövanşı aldığını hem de altın madalyaya uzandığını belirtti. Eşiyle birlikte 2 gündür uyumadıklarını belirten baba Ağrıs, "Televizyon ve internet başında ailece maçlarını izledik, strese girdik, sevindik, üzüldüğümüz dakikalar oldu. Şükürler olsun Mevlam dualarımızı kabul etti. İlk defa Beyşehir'den bir dünya şampiyonu çıkardık" dedi.