Taksim’de panik anları: Lüks cip alev alev yandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'den Taksim istikametine giden 34 RMY 36 plakalı lüks cip, idaresindeki Halit Bağmancı, cadde üzerinde aracını park ederek bankaya girdi. Bir süre sonra bankadan çıkan Bağmancı, aracından yanık kokusu geldiğini fark etti. Dumanlar çıkmaya başlamasının ardından aracın motoru yanmaya başladı. Alev alev yanan motor bir süre sonra aracın ön kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekip, aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Taksim'de bir araç alev alev yandı

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan aracın yandığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar da alev alev yanan aracı yangını görüntüledi. Aracı Yanan Halit Bağmancı, "Aracı park ettim bankada para çekecektim. Yanımda tanıdık bir arkadaşımda vardı. Sonra koku hissettim, araçta koku var dedim. O da, 'Benim aracım değil, senin aracın' dedi. Baktım dumanlar gittikçe artmaya başladı, birden alev topuna döndüm. Aracı ben kullanıyordum ama araç kiralıktır. Patlama falan olmadı sadece olduğu yerde yandı. Taksicilerden yangın söndürme tüpü aldım, vatandaşlar da yardım etti. Artık yapacak bir şey yok" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.