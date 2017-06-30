Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere viyadüğünde meydana geldi. Giresun'dan İstanbul'a dönen Hasan Ilgın yönetimindeki 34 PV 8308 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil ağaçlara çarptıktan sonra 30 metre ilerideki dere yatağına uçtu. Otomobilin ağaçları çarptığı sırada kapısının yerinden çıkması sonucu Naime Ilgın araçtan dışarı fırladı.





Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Naime Ilgın'ın öldüğü belirlendi. Dere yatağında yan yatan otomobil içerisinde sıkışan Hasan Ilgın ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



