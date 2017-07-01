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Esenyurt'taki binada göçük: 1 ölü

Giriş Tarihi: 1.7.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 14:37

Esenyurt'ta beş katlı binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.

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Esenyurt'taki binada göçük: 1 ölü
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