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Eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yediren 'adam' gözaltında

Giriş Tarihi: 1.7.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 11:00
Eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yediren 'adam' gözaltında

’nın ilçesinde çekildiği iddia edilen ve eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan bir erkek, sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat ile bugün eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yedirirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan o koca gözaltına alındı. Şüpheli koca Emniyet'te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek.

Adalet Bakanlığı kaynakları, "Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile koca gözaltına alındı. Emniyet'te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek" ifadesini kullandı.

Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Videoda, bir erkek, bir kadına çocuk bezi üzerindeki dışkıyı zorla yedirmeye çalışırken görülüyor. Binlerce kişinin sosyal medyada paylaştığı video bugün yerel basında haber oldu.

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Eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yediren 'adam' gözaltında
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