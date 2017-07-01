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'de orman ı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.7.2017 15:45 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 15:52
İzmir'de orman yangını

'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında orman ı çıktı. 50 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor

Bugün öğle saatlerinde, Menderes İlçesi ile eskiden belde olan Gümüldür arasında kalan kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında, belirlenemeyen bir nedenle orman ı çıktı. 'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın da karşı tarafından bulunan bölgedeki yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Alevlere 50 arazöz, 300 orman işçisi, 3 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edilmeye başlandı. Yaklaşık 50 hektarlık bozuk orman ve ormanlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Hava ekipleri yangını söndürmek için barajdaki sudan faydalanıyor.

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İzmir'de orman yangını
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