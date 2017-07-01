İzmir'de orman yangını

Bugün öğle saatlerinde, Menderes İlçesi ile eskiden belde olan Gümüldür arasında kalan kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında, belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın da karşı tarafından bulunan bölgedeki yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Alevlere 50 arazöz, 300 orman işçisi, 3 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edilmeye başlandı. Yaklaşık 50 hektarlık bozuk orman ve ormanlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Hava ekipleri yangını söndürmek için barajdaki sudan faydalanıyor.