Bunu yaptıktan 3 ay sonra boynunu kesti!

18 Nisan'da Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiliz sevgilisi Faiza Drid'e sürpriz evlenme teklifi yapan aşçı Fatih Z. bugün sevgilisi Faiza Drid'e çam şişe ile boynunu keserek yüzünden yaraladı. Fatih Z. Havalimanını mumlarla süsleyip, gülle "Will you marry me' (Benimle evlenir misin?) yazısı ile sevgilisi Faiza Drid'i karşılamıştı. Dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklifi yapan Fatih Z.'nin bu davranışı İngiltere'nin başkenti Londra'da bir süper markette müdürlük yapan Drid'i çok sevindirmiş ve boynuna sarılarak 'Evet' demişti.