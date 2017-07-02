Karayolları aracı markete girdi

Alınan bilgilere göre, Karayolları 112. Şube Şefliği önünde park halinde olan 65 ET 006 plakalı kamyon, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek Tatvan ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ni geçip karşı taraftaki Adabağ Alışveriş Merkezi'nin zemin katında bulunan markete girdi. Park edildiği yerden yaklaşık 50 metre uzağındaki markete kadar geri geri gidip marketin bariyerini yıkarak içeri giren kamyon, markette maddi hasara neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından marketten çıkarılan kamyonun markete çarpma anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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