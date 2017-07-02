Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü

İlçe merkezindeki bir dairede, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, katil zanlısı Sevim H. ifadesinde, "Eşi Ali H'nin Dalyan Mahallesi'ndeki bir dairede başka bir kadınla yaşadığını öğrendiğini, söz konusu ev giderek eşiyle tartıştığını" öne sürdü.

İfadesinde ayrıca, kavgaya dönüşen olayda, "Masanın üzerindeki meyve bıçağıyla kendisini korumaya çalıştığını" savunan kadın, "Eşini kalbinden yaraladığını, ambulans çağırmadan önce de ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını" iddia etti.

Yaşadıklarından ötürü sürekli ağladığı öğrenilen kadının, "Ben bunu nasıl yaptım, o benim bir tanemdi, canımdı. Onu çok seviyordum. İki çocuğumun babasıydı. Her gün evime çiçekle gelen bir insandı o." sözleriyle pişmanlığını dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan katil zanlısı kadının hastanede yapılan sağlık kontrolünde, burun kemiğinde darba bağlı kırık tesbit edildi.

Katil zanlısı Sevim H, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre Beyşehir'de ikamet eden Sevim H, başka bir kadınla ilişki yaşadığı gerekçesiyle Dalyan Mahallesi'ndeki bir dairede eşi Ali H. (28) ile tartışmış, kısa sürede kavgaya dönen olayda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.