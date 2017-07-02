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nedeniyle köy boşaltıldı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 20:30
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı!

'nin ilçesinde süren nedeniyle bölgede bulunan bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

'nin ilçesine bağlı Karagömlek köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Söndürme çalışmaları 8 saattir devam ederken, alevlerin ilerlediği Misvak köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

na Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ezine, Ayvacık, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüklerine ait 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 100'e yakın orman işçisi müdahalede bulunuyor. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını tutarak kimsenin köye girmesine izin vermiyor. Misvak Köy Muhtarı Zahit Akyel ise köylülere evlerinden çıkması konusunda uyarılarda bulundu.

ORMAN İŞÇİLERİ VE GAZETECİLER YANGININ ORTASINDA KALDI

Ayrıca, yangına müdahale eden orman işçileri ve alevlerin yükseldiği bölgeyi çekmeye çalışan gazeteciler bir anda yangının ortasında kaldı. Orman işçileri hızla arazözlerle uzaklaşırken, gazetecilerde yaya olarak yangın bölgesinden kaçtı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı!
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