Sıcaktan bayılan yaşlı adama kimse müdahale etmedi

Kosova'da son günlerde artan kavurucu sıcaklar, özellikle yaşlıları etkilemeye devam ediyor. Son bir haftadır 41 dereceyi bulan aşırı sıcaklar nedeniyle Kosova'daki çok sayıda vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi.

SICAKTAN BAYILAN YAŞLI ADAMA KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Kosova'nın Gilan bölgesinde yaşlı bir vatandaşın aşırı sıcaklardan dolayı yere yığılıp düşmesiyle hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Kosova basınında geniş yer alan haberde, yaşlı bir kişinin yoldan yürürken yere yılığıp düşmesi ve etraftan geçen vatandaşların ve araç sahiplerinin herhangi bir müdahale etmemesi tepkiyle kaşılandı.