Barışmayan eşini tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 26
yaşındaki Abuzer Yıldırım,
barışma teklifini kabul
etmeyen 1 çocuk
annesi eşi 20
yaşındaki Güzide
Yıldırım'ı av tüfeğiyle
öldürdükten
sonra kaçtı. Olay
dün Fevzi Çakmak
Mahallesi'nde
meydana geldi.
Güzide Yıldırım, şiddetli
geçimsizlik nedeniyle
evi terk edip babasının
evine gitti. Abuzer
Yıldırım, kayınpederinin
evine giderek, eşi Güzide
Yıldırım'dan eve dönmesini
istedi. Güzide
Yıldırım'ın olumsuz
cevap vermesiyle başlayan
tartışma sırasında
öfkelenen Abuzer
Yıldırım, duvarda
asılı olan kayınpederine
ait av tüfeğiyle
eşi Güzide Yıldırım'ı
vurduktan sonra kaçtı. Ağır
yaralanan genç kadın, olay
yerinde yaşamını yitirdi.