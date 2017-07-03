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Barışmayan eşini tüfekle öldürdü

Giriş Tarihi: 3.7.2017
Barışmayan eşini tüfekle öldürdü
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 26 yaşındaki Abuzer Yıldırım, barışma teklifini kabul etmeyen 1 çocuk annesi eşi 20 yaşındaki Güzide Yıldırım'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtı. Olay dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Güzide Yıldırım, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip babasının evine gitti. Abuzer Yıldırım, kayınpederinin evine giderek, eşi Güzide Yıldırım'dan eve dönmesini istedi. Güzide Yıldırım'ın olumsuz cevap vermesiyle başlayan tartışma sırasında öfkelenen Abuzer Yıldırım, duvarda asılı olan kayınpederine ait av tüfeğiyle eşi Güzide Yıldırım'ı vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Barışmayan eşini tüfekle öldürdü
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