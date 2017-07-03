Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Ramazan Sarı (41) idaresindeki 58 NF 079 plakalı otomobil, Görükle Sanayi Bölgesi mevkisi Lale Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaatı devam eden bir fabrikanın duvarına çarptı.

Araç, çarpmanın etkisiyle takla atarken Ramazan Sarı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sarı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Sarı'nın aracında alkol şişesi olduğu görüldü.

Yapımı devam eden inşaatın bekçiliğini yapan Akif Beyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında barakada olduğunu söyledi.

Aniden bir fren sesi duyduğunu belirten Beyoğlu, "Dışarı çıkana kadar önümden bir araba geçti. O an baktığımda her yerin toz duman içinde olduğunu gördüm. Toz kalktıktan sonra o heyecanla arabaya koşup bakınca boş olduğunu gördüm. Çevreden birkaç kişi daha gelince sağ sola baktık ve arkadaşın cansız bedenini gördük." ifadesini kullandı.