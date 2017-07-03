Sevgilisiyle tartıştı denize atladı

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İstanbul Beşiktaş'ta sevgilisiyle kavga ettiği iddia edilen genç bir kız, taksiyle geldiği Kuruçeşme'den denize atladı. Genç kızı vatandaşlar kurtardı. Olay, dün sabah Kuruçeşme Sahili'nde meydana geldi. Taksim'den taksiye binen 17 yaşındaki kimliği belirsiz genç kız, Kuruçeşme'ye gelince şoförden telefonunu istedi. Çantasını araçta bırakan genç kız sahilde bir süre telefonla konuştu. Genç kız, telefonda sevgilisiyle tartıştıktan sonra araçtan çantasını alarak önce içindekileri ardından da şoförden aldığı telefonu denize attı. Genç kızın denize atlayacağını fark eden çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Genç kızın suya atladığını gören vatandaşlar, denize girip kızı kurtardı. Yarı baygın şekilde kurtarılan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Genç kızı Taksim'den aldığını ifade eden taksi şoförü Bülent Arabik, "Bebek sahile gitmek istedi. Gittik, sonra benden telefonumu istedi. Kuruçeşme'de araçtan indi. Sonra da bu olay oldu" dedi. Olaya tanık olan bir vatandaş ise "Genç kız telefon görüşmesi yapıyordu. Büyük ihtimalle sevgilisiydi. Problem yaşıyordu, bağırıp çağırıyordu. Elindeki fotoğrafları yırtıp attı. Ardından da cep telefonunu denize attı. Ondan sonra geri geri geldi. Ben dahil birkaç kişi, 'Değmez' diyerek oyaladık ama 'yaklaşmayın' dedi. Biz daha yanaşamadan kendini denize attı. Teknedeki görevli kaptan arkadaş hemen peşinden atladı" diye konuştu.