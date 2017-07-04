Denizli'de feci kaza: 3 ölü!

Denizli'de dozer taşıyan tırla tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi... Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda seyreden Merih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı (41) yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kazada LPG yüklü tankerde önce yangın çıktı, bir süre sonra da patlama meydana geldi.

Kazanın ardından yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, LPG tankeri sürücüsü Diğrek, tır sürücüsü Avcı ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği, tırla taşınan dozerin operatörü Zafer Demir'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

FRANSA'DAN TATİLE GELEN AİLENİN 2 ÇOCUĞU KAYIP

Kaza anında alev alan araçlardan biri, Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldiklerini öğrenilen Şama ailesinin bulunduğu CD 259 JP plakalı cip oldu.

İbrahim Şama'nın (41) kullandığı cipte, eşi Gülser (37), çocukları Hüseyin Görkem, Zeynep ve Efe'nin bulunduğu belirtildi.

Kazada yaralanan İbrahim Şama, eşi Gülser ve oğlu Efe Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) kaldırıldı. İbrahim Şama, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Yanık Merkezine ambulans helikopterle sevk edildi.

Kazanın ardından Hüseyin Görkem ve Zeynep Şama'nın bulunamaması nedeniyle bölgede AFAD ve UMKE tarafından "drone" kullanılarak arama çalışması başlatıldı.

Ekipler arama çalışmalarında bazı kemik ve ceset parçaları buldu. Bulunan parçalar DNA testi için gönderildi.

Kazada ağır yaralanan dozer operatörü Zafer Demir de Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"BURASI SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ DURUMDA"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de dün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.

- Yol trafiğe açıldı

Yanan araçlardan çıkarılan 3 ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderdi.

Kazanın ardından çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Denizli-Aydın karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.

Patlama nedeniyle tankerden kopan parçaların yaklaşık 1 kilometrelik alana saçıldığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

- Patlama anı cep telefonu kamerasından canlı yayında

Öte yandan, kazayı görerek yolda duran Ersin Dere, cep telefonuyla bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yaptığı sırada patlama anını görüntüledi.

Görüntülerde, kazanın ardından kayda giren Dere'nin önce olayı anlatması, patlama sonrası ise aracına gitmesi yer aldı.

Öte yandan patlamanın olduğu alanda bulunan bir çiftlikte bulunan 5 koyun telef oldu.