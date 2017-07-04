İşte Nusret’in mührü

Topkapı Sarayı'na kayıtlı tek Çanakkale savaş ve belge koleksiyoneri olan Seyit Ahmet Sılay, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi
'nin mührüne ulaştı. Mührü yıllardır saklayan Çanakkaleli bir aile Sılay'la irtibata geçti.
'NUSRAT' DEĞİL 'NUSRET'
Topladığı tüm Çanakkale Savaşı malzemeleri devlet tarafından kayıt ve kontrol altında tutulan Sılay Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale'nin kahramanlarından olduğunu söyleyerek " Geminin mührü sülüs hat tarzında yazılmış bir mühür. Üzerinde eski Türkçe Nusret Vapur-u Hümâyûnu 1330 (1914)" yazıyor. Tarihçilerin bir kısmının ısrarla "Nusrat", olarak tanımladıkları bu geminin isminin "Nusret" olduğu da kesinleşmiş oldu. Bir diğer husus da donanmaya katıldığı tarih. Bu tarihin araştırmacıların kabul ettiği 1913 yerine 1914 olduğu da tespit edilmiş oldu.
DARPHANEDE BASILDI
Sılay, "Osmanlı Donanması'na bir gemi katılırken kaptana bir de mühür teslim edilirdi. Bu mühür Darphane tarafından bastırılırdı. Geminin kaptanı hazırladığı raporların altına bu mührü de basardı. Osmanlı Donanması'ndaki diğer gemilerin mühürleri Deniz Müzesi'nde sergilenmektedir. Ancak Nusret Mayın Gemisi'nin mührüne 103 yıldır ulaşılamamıştı" diye konuştu.
2003'TEN BU YANA MÜZE...
Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart sabahı güneş doğmadan Çanakkale Boğazı'na döktüğü mayınlarla İtilaf Devletleri'nin üç büyük gemisini batırdı, üç gemisine de büyük hasar verdi. Bu sayede Nusret Mayın Gemisi, savaşın seyrini değiştirdi. Bahriye Nazırı Churchill 1930 'da "La Revue de Paris" dergisine verdiği röportajda "Nusret Gemisinin gizlice döktüğü 20 demir kap, Türkiye'yi bir bozgundan kurtardı ve harbi uzattı." demişti. Nusret Mayın Gemisi 1962'de özel bir şirket tarafından "Kaptan Nusret" olarak kuru yük gemisine dönüştürüldü. 1990 yılında Mersin açıklarında battı. 1999'da dalgıçlar tarafından çıkarılan gemiyi Tarsus Belediyesi, 2003 yılında restore ederek müzeye dönüştürdü.