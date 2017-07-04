Kalbi 50 dakika durdu dondurulup kurtarıldı

İstanbul'da, tam 50 dakika kalbi duran bir hasta, vücudu dondurularak kurtarıldı. İstanbul'da yaşayan Remzi Sönmez
(55) yaklaşık 2 ay önce eşiyle kahvaltı ederken kalp krizi geçirdi. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre beynine oksijen gitmeyen Sönmez'e, beyninin hasar almasını önlemek için "terapötik hipotermi" adı verilen vücut dondurma işlemi uygulandı. Hastaneye götürüldüğünde kalbi atmayan hastaya 35 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. 35'inci dakikada kalp çalıştı, hasta anjiyoya alındı. Vücut ısısı bir gün boyunca 32-33 dereceye düşürüldü. Vücudu dondurularak beyin hücreleri kurtarıldı. Sonraki 16 saatte ise hastanın vücudu yavaş yavaş ısıtıldı. Sağlık durumu iyiye giden hastanın ilerleyen zamanda yürümesi bekleniyor.
'YAVAŞ YAVAŞ ISITTIK'
Hastanenin "Anestezi ve Reanimasyon" uzmanı Prof. Dr. Selim Candan "Benzer durumdaki hastaların yüzde 75'i hayatını kaybeder. Remzi Bey bize geldiğinde kalbi atmıyordu. 35. dakikada kalbi çalıştırmayı başardık" dedi. Beyni korumak amacıyla 24 saat boyunca hastanın vücut ısısını 32-33 dereceye düşürdüklerini belirten Candan, "Sonraki 16 saatte de yavaş yavaş ısıttık. Yavaş yavaş bilinci açıldı, hareketlerini geri kazanmaya başladı" diye konuştu.