Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı bisiklet tutkunlarına açıldı

Hafta sonu, ailesi ve yakınlarıyla keyifli bir etkinliğe katılmak isteyen sporcular Şamlar 5.kapı'da buluşarak bisikletle doğanın keyfini çıkardılar.

OKSİJENİ BOL, DOĞAYLA İÇ İÇE SPOR İMKÂNI

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü'nün projelendirdiği bisiklet parkuru, sağlıklı yaşama destek olunması amacıyla hedeflendi. Sportif aktivite ve organizasyonların yapılacağı Şamlar 5.kapı, spor yapmak isteyenler için hafta içi ve hafta sonu hizmet verecek.

Koşu, yürüyüş ve bisiklet sürüşünün yapılabileceği iki parkurun bulunduğu spor alanında kısa parkur günlük spor için kullanılırken, uzun parkurdan yarış ve büyük müsabakalarda faydalanılabilecek. 3.2 km uzunluğundaki kısa parkurda vatandaşlar haftanın her günü belirli saatler aralığında gelerek oluşturacakları kayıtla bisikletlerini alabilecek ve ormanın içerisinde sporunu yapabilme imkânı sunuldu.

DOĞANIN İÇİNDE PEDAL ÇEVİRDİLER

Amatör bisikletçi Bilal Altuntaş, "Başakşehir'de yaşıyorum. Uzun zamandır Şamlar ormanına gelmek istiyordum. Bu etkinlikte benim için bahane oldu. Birkaç yıldır amatör olarak bisiklet kullanıyorum. Parkur amatörler için biraz zorlayabilir. Eğimleri, dik çıkışları biraz zorlayabilir. Kısa ama antrenmanlar ve ısınmak için ideal bir parkur. Bu tarz spor aktivitelerini belediyemizden daha fazla bekliyoruz'' diye konuştu.

Parkuru iki kez turlayan 54 yaşındaki Selahattin Sarancık, " Yaşı ilerlemiş insanların bu şekilde spor yapmaları çok önemli. Buradaki parkurda biraz zorlu ama keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum." İfadesini kullandı.

Turun küçük bisikletçileri 11 ve 13 yaşındaki abla kardeş Betül ve Ayşegül Aydın," Parkurun sonunda bisikletleri elimize alıp gelmek zorunda kaldık. Biraz yokuşlar vardı bu da bizi zorladı. Ama çok keyifli ve güzel bir gün geçirdik. Sokakta bisiklet sürmektense burada doğanın içerisinde olmak çok daha güzel." dedi.