Emniyet şeridini ihlal etti, kendisini fotoğraflayan genci vurdu

İlginç olay, geçtiğimiz 2 Temmuz Pazar günü saat 19.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. 26 yaşındaki elektrikçi Ömer Canki, babasına ait 35 PP 067 plakalı araçla arkadaşları Caner Ateş, Kemal Atakan, Koray Civaş ve Mehmet Canki ile birlikte serinlemek için günü birlik Mordoğan'a gitti. Burada denize giren Canki ve arkadaşları akşam saatlerinde kent merkezine doğru İzmir-Çeşme Otoyolu'ndan dönüşe geçti. Narlıdere eski gişelere yakın bir noktada emniyet şeridini ihlal eden sürücülere kızan Canki, cep telefonunu kamerasıyla bu araçları fotoğraflamaya başladı.

ŞEHİR MAGANDASI TUTUKLANDI

Fotoğraflandığını fark eden şehir magandası 23 yaşındaki hurdacı Mesut Devrilmez, Canki'ye kızarak aracından indi. İki grup arasında görüntü çekme mevzusu yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Devrilmez, silahıyla sağ ve sol ayağından Canki'yi yaraladı. Olaydan sonra kamyonetine atlayarak kaçan Devrilmez Ziya Gökalp Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Devrilmez ile yanında bulunan 55 yaşındaki Mehmet Akif Bakırcı ile 13 yaşındaki C.O. gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir adet ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve bir beysbol sopasına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli iki çocuk babası Devrilmez, Bakırcı ile C.O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHLAL EDEN SÜRÜCÜLERİ ÇEKİYORDUM

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Ömer Canki ise ifadesinde, "Babama ait araçla Mordoğan'da gittik, denize girdik. Dönüşte emniyet şeridi ihlal eden araçların fotoğraflarını çekiyordum. Bu araçlardan biri de 35 JH 276 plakalı kamyonetti. Benim onu çektiğimi fark edince kamyonet sürücüsü bana küfür etti. Ayrıca aracın sağ tarafında oturan yaşlı adam bize sopa gösterdi. Olayın olduğu yerde trafik sıkışınca durduk. Tartışma çıktı. Bana 4-5 el ateş etti" dedi.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM

Devrilmez mahkemede verdiği ifadesinde, "İşten geliyordum. Vurduğum kişi de aracımın fotoğrafını çekti. Neden çektiğini sordum. Alkollüydüler, bize küfür ettiler. Ağır kelimeler kullandılar. Arabayı önümüze doğru kırıp, görüntümü çeken şahıs kamyonetime vurdu. Ellerinde sopa ve bıçaklar vardı. Bize saldırdılar. Mehmet Akif abim yanımdaydı. Ona yumruk attılar. Beni aşağı indirip dövmek istediler. Ben korkutmak için ateş edip kaçtım" dedi.