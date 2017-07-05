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Taksim Meydanı'nda de bunaltan 40 dakika...

Giriş Tarihi: 5.7.2017 16:48
Taksim Meydanı'nda asansörde bunaltan 40 dakika...

'na inen de 6 kişi mahsur kaldı

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Metroya inmek için Taksim Meydanı'ndan e binen 6 kişi teknik bir arıza nedeniyle mahsur kaldı. 8 kişilik asansördekilere çevredekiler yardım etmek istedi, ancak başarılı olamadı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri ve metro istasyonu teknik görevlileri asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Asansördeki bir kadın baygınlık geçirirken bunalan bazı kişilerin ise tişörtlerini çıkardığı görüldü. Asansörde can pazarı yaşanırken görüntü çeken gazeteciler güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı. Araya girenler metronun güvenlik görevlisini uzaklaştırdı.

40 DAKİKA SONRA ÇIKARILDILAR

Yaklaşık 40 dakika sonra asansörden çıkarılanlardan bir kişi, "İçeride havalandırma da çalışmıyordu. Kendi imkanlarımızla kapıyı araladık, hava gelmesini sağladık" dedi.

Olayın ardından asansör hizmete kapatılırken arızanın sebebi araştırılıyor.

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Taksim Meydanı'nda asansörde bunaltan 40 dakika...
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