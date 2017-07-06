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Çanakkale'de top mermisi patladı: 1 ölü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 09:44
Çanakkale'de top mermisi patladı: 1 ölü
Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu 73 yaşındaki Kazım Perçin yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcı olay yerinde inceleme başlattı.
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Çanakkale'de top mermisi patladı: 1 ölü
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