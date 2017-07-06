Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünyanın en pahalı stres çarkı

Giriş Tarihi: 7.7.2017 00:00 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 00:05
Dünyanın en pahalı stres çarkı

Stres çarkı dünyada yeni bir trend haline geldi. Birçok ülkede bu oyuncak neredeyse yok satıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en pahalı stres çarkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz